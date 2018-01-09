العالم يترقب أول حضور للمرأة في الملاعب.. والإعلام الدولي يشيد بسمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

ألقت عدد من وسائل الإعلام الدولية الضوء على بداية دخول المرأة إلى الملاعب؛ لحضور مختلف المباريات، وخاصة ملاعب كرة القدم؛ حيث لاقى الأمر عند صدوره، أكتوبر الماضي، ترحيب دولي كبير، وإشادات واسعة.

وفي هذا السياق أوضحت بلومبيرغ أن تلك الخطوة ستعزز العوامل الترفيهية الجاذبة للمملكة؛ وهو ما سينعش السياحة بطبيعة الحال.

وأبرزت بلومبيرغ خطوات المملكة نحو اصلاح اقتصادها، والتي تضمنت ايضًا السماح في ديسمبر الماضي بافتتاح دور السينما العامة للمرة الأولى منذ 35 عاماً.

كما قالت روسيا اليوم إن المرأة في المملكة أصبحت قادرة على حضور الفعاليات الرياضية الكبرى للمرة الأولى، مشيدة بتنفيذ المملكة لتلك الإصلاحات بالفعل، لافتة إلى أنا لسماح للمرأة بدخول الملاعب هو جزء رئيسي من رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتحديث النظام الاجتماعي والاقتصادي المحافِظ، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وفي الصدد ذاته اشارت وكالة أنباء فرانس برس إلى أن هذا القرار هو جزء من خطة تطوير المشهد الاجتماعي في المملكة، والتس تستهدف تنويع مصادر الدخول الاقتصادية بالبلاد.

كما ألقت الضوء على مباراة الأهلي والباطن المقرر إقامتها 12 يناير الجاري، والتي ستشهد حضور النساء للمرة الأولى.