دراسة طبية تؤكد ” المسكنات تضر بخصوبة الرجال “

كوبنهاجن(صدى):

أكدت دراسة طبية دنماركية حديثة، إلى أن الإقبال على أدوية ” الآيبوبروفين ” المسكنة للآلام من شأنه أن يضر بخصوبة الرجل، وذلك بسبب تأثيرها على إنتاج المني لدى الرجل.

وكشفت الدراسة عن تراجع مقلق في مستويات التستوستيرون لدى رجال واظبوا على تناول 600 ميليغرام من المسكنات ( أي أقل من 3 حبوب مسكنة)، في اليوم الواحد، مُشيره الى أن التراجع الكبير في مستوى التستوستيرون قادر على إلحاق ضرر كبير بخصوبة الرجل.

ويقول دافيد كريستنسن، وهو أكاديمي مشرف على الدراسة من جامعة كوبنهاجن، إن ثمة مخاوف متنامية بشأن تراجع الخصوبة لدى البشر.

واستغرقت الدراسة بضعة أسابيع فقط، ولذلك فإن استخدام المسكنات على المدى البعيد قد يؤدي إلى وضع أكثر سوءًا، فيسبب مثلا قصورا في الغدد التناسلية، فضلا عن الأضرار بكتلة العضلات مع زيادة الإجهاد والاكتئاب.