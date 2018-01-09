” الجراح ” يناشد القيادة بتطبيق عقوبات على المفحطين

عادل الحربي (صدى):

تنتشر بعض السلوكيات الغير مقبولة بين الطلاب، تبدأ بالتفحيط الذي ينتهي عادة بكوارث، وناشد مقدم البرامج ” يوسف الجراح ” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، بتوجيه وزارة العدل بتفعيل الحد الشرعي والعقوبات الرادعة بحق من يقوم بممارسة التفحيط وأيضا من يتسبب في تدمير الممتلكات العامة ويعرض الآخرين للخطر.

وتم ملاحظة أن الكثير من الطلاب تنحدر سلوكياتهم ويقومون بمثل هذا السلوك الذي يضر بسلامة الآخرين، الأمر الذي جعل الجراح يتطرق إلى هذا الأمر في برنامجه ” الله يعطيك العافية ” في حلقة الجمعة الماضية على قناة الإخبارية ويعد هذا البرنامج ضمن برامج المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور.