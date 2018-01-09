المواطن شريك الدولة في نجاح التنمية

في الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة لم تكن تهدف الدولة التضييق على المواطن السعودي بالتأكيد بقدر ماكانت تهدف الى تنفيذ خطوات تنموية مدروسة هدفها الأول رفع الدخول القليلة للأسر السعودية ، بالاضافة لتحقيق مستوى معيشي لائق لجميع فئات المجتمع، فما نمر به الآن ليس أزمة اقتصادية بل هي فرصة لتصحيح العادات الاستهلاكية الخاطئة من خلال الترشيد وخفض الإستخدام، ومن المهم أن يكون المواطن شريك بهذه الاصلاحات ، وذلك من خلال تعديل ثقافة الاستهلاك و التعرف على العلاقة بين أهدافه وموارده المالية والتعرف على الأهداف التنمويه لبلده ومواردها الاقتصادية، فوعي المواطن وثقافته عامل أساسي في نجاح هذه الاصلاحات التنموية، وهو المستفيد ايضاً من نجاحها، فالاتجاهات التنموية الجديدة كفيلة بأن تجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة، والإنفاق المبالغ فيه مقارنة بحجم الموارد يتسبب بهدر اقتصادي كبير للفرد والمجتمع ، والاستهلاك الترفي ظاهرة معيشية لاتتوقف ممارستها على أصحاب الدخول المرتفعة فقط، فهناك حقائق حولنا لايمكن تجاهلها، فالفئات المجتمعية قليلة الدخل تقترض لتلبية حاجات ثانوية وتتحمل الديون ،فتذهب دخولها لسداد قروض على حساب توفير الحاجات الأساسية في أغلب الأحيان، ايضاً قناعاتنا عن ظاهرة الفقر فيها الكثير من اللبس ، جرب أن تفحص حاجاتك التي لايكفي لها دخلك ،اسأل نفسك هل التغير الاقتصادي يفقدك الحد الأدنى من العيش أم يدفعك الى الاستغناء عن عادات استهلاكية يمكن الاستغناء عنها، فقلة الدخل تختلف عن سوء ادارته ، وحكمك على مستواك المعيشي يرجع لمفهومك عن الفقر وأنواعه وعلاقته بادارة دخلك ونوعية سلوكياتك الاستهلاكية .

الدولة حفظها الله لم تغفل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي الذي خططت له في الرؤية الأخيرة وحاجات المواطن السعودي وخاصة الأسر قليلة الدخل،وهذا ما أثبتته الأوامر الملكية الحكيمة والرحيمة ، والتي عالجت أي تحدي قد يواجهه المواطن السعودي في مستواه المعيشي في ظل تلك الاصلاحات الاقتصادية .