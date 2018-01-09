الثلوج تعيق حركة أهالي المغرب وتعزل بعض المناطق

مليكة فؤاد(صدى):

أدى سقوط الثلوج على دولة المغرب إلى حالة من الشلل، وقطع الطرق بالنسبة للسكان، بالإضافة إلى خلق حالة من العزلة لبعض المناطق، خاصة منطقة وادي أسرتك.

وتسببت الثلوج في أزمة توفير الطعام للأهالي والذهاب إلى المؤسسات الصحية أو التنقل لقضاء أغراضهم المختلفة. وقد تعرض بعض السكان للمحاصرة لمدة أربعة أيام قبل أن تأتي السلطات بكاسحة للثلوج .

كما أن الطلاب اضطروا إلى الانقطاع عن الدراسة، وفي وادي أسرتك يعاني السكان من البرد الشديد وقلة المواد الغذائية بسبب كثافة الثلوج، ولا يتمكنوا من توفير الغذاء بسبب تراكم الثلوج وانقطاع الطرق.