امرأة صينية تربح المليارات في 4 أيام

بكين(صدى):

تمكنت سيدة الأعمال الصينية يانج هويان، من تحقيق أرباحًا من تداولات أسهم الشركة في الأيام الأربعة الأولى من الشهر الجاري بمقدار 2.1 مليار دولار.

وبذلك، أصبحت أغنى سيدة في الصين، وأصغر مليونيرة في ذات الوقت، فهي تبلغ 36 عامًا فقط من العمر.

وشهدت أسعار أسهم الشركة، التي تدير يانغ أسهمها، ارتفاعاً بنسبة 6.9% في بورصة هونج كونج أمس الإثنين.

يذكر أن سيدة الأعمال الصينية هي نائب رئيس شركة كونتري جاردن القابضة، شركة التطوير العقاري، وصاحبة أعلى مبيعات عقارية في البلاد.