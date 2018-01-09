بالصور.. جولة حول العالم بأعين مرضى ” عمى الألوان “

متابعات(صدى):

التقط مصور إيطالي يدعى ” ديفيد ساسو ” مجموعة من الصور محاولا أن يزيد الوعي حول الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البصر مثل عمى الألوان .

ونشر ساسو الصور على حسابه الشخصي على إنستجرام، مشيرا أن هذا المرض نادرا، ويسبب الارتباك بين الأخضر والأزرق بالإضافة إلى درجات اللون الأحمر ويحاول أن يوصف للعالم المعاناة التي يشعر بها المصابون بعمى الألوان من خلال مجموعة من الصور.

يذكر أن عمى الألوان هو عدم القدرة على التمييز بين بعض الألوان أو كلها وهو مرض غالبا وراثي ويحصل أحيانا بسبب خلل في العين أو العصب البصري أو الدماغ بسبب التعرض لمواد كيميائية .

