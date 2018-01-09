حيل نفسية تساعدك على قراءة الناس ومعرفة تفكيرهم

متابعات(صدى):

كشف آلن بيز وهو خبير استرالي مختص بلغة الجسد ، عن بعض الحركات التي يقوم بها الشخص، وضعياته وغير ذلك من حركات جسده قد تكشف أي شخص أمامك وتجعلك قادراً على قراءة ما يفكر فيه وما يشعر به.

إليكم بعض معاني لغة جسد أي شخص

يغطي الفم براحة اليد

هذا يذكرنا بأننا جميعنا كنا اطفالاً. هل تذكر أنك كنت تغطي فمك في الصغر عندما لا تريد أن تخبر أحداً بشيء ما؟ هذا الأمر يحدث أيضاً مع الكبار. وضع إصبع أو إصبعين أو راحة اليد كلها تشير إلى أن الشخص لا يريد ان يُخرج الكلمات. وأحياناً قد تأتي هذه الحركة ممهورة مع سعال زائف.

حك الذقن

هذا ما يفعله الناس عندما يحاولون اتخاذ قرار ما. تجدهم ينظرون إلى الأسفل أو إلى الجنب أو إلى أي مكان. إنهم لا يكادون يعرفون أين ينظرون لأنهم غارقون في تفكير عميق.

عقد الذراعين

إنها من أكثر الحركات شيوعاً. ولا غرابة أن عدداً كبيراً من الناس يشعرون بالراحة في هذه الوضعية. إنها تساعدهم على إغلاق نفسهم عن الآخرين. غالباً ما نلجأ إلى هذه الحركة عندما يثيرنا ويزعجنا شيء ما. إن عقد الذراعين إشارة واضحة على أننا لا نشعر بالراحة بشأن شيء ما.

الانحناء إلى الأمام

عندما يعجب شخص ما بأحدهم ويرغب في التواصل معه، ينحني بهذه الطريقة. الساقان لا تتحركان ولكن الجسم ينحني إلى الأمام بشكل تلقائي.

الانحناء إلى الوراء

إذا انحنى الشخص إلى الوراء بكرسيه، فإنه بذلك يظهر أنه تعب أو لعله لا يشعر بالراحة في وجود شخص آخر.

فرك اليدين

هناك اعتقاد بأن اليدين تخبران عما في رأس الشخص. إن فرك اليدين معاً يشير إلى أن الشخص يشعر شعوراً إيجابياً. إنه يشعر بالأمل ونحن في الواقع نفعل ذلك عندما نفكر بأن أشياء جيدة قادمة إلينا.

المصافحة وراحة اليد ناحية السقف

راحة اليد على أعلى يد شخص آخر تشير إلى أن الشخص يشعر بالتعاطف. ذلك ينطبق مئة بالمئة على ما إذا فعل الشخص ذلك في لحظتها. ولكن إذا صافحت شخصاً لبعض الوقت وعندئذ وضع الشخص الآخر يده على قمة يدك فهذا يشير إلى أنه يحاول أن يوحي إليك أنه المسؤول.

المصافحة وراحة اليد ناحية الأرض

إذا كنت تمسك يد شخص ما من تحت فذلك يشير إلى أنك تريد أن تقدم له يد المساعدة.

تثبيت عقدة ربطة العنق

معنى هذه الحركة يتوقف على الموضع. إذا فعل الرجل هذه الحركة بقرب امرأة جميلة، فذلك يعني أنه معجب بها. ولكن هذه الحركة تشير أيضاً إلى أن الشخص لا يشعر بالراحة. ربما هو يكذب أو ربما هو يريد فقط أن يخرج.