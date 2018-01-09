بالأسماء.. ” آل شيخ ” يعين رؤساء لـ 6 اتحادات

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية العربية، الاستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن تعيين عدد من الرؤساء لعدة اتحادات.

وجاءت التعينات كالتالي:

تعيين الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز رئيسًا للاتحاد السعودي للغوص.

تعيين الأمير بندر بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود رئيسًا لاتحاد التسلق.

تعيين الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيسًا للاتحاد الكروس فيت.

تعيين الأستاذ محمد بن ساكي بن فايز رئيسًا لاتحاد الجوجيتسو

تعيين الاستاذ عبد العزيز بن أحمد باعشن رئيسًت لاتحاد الملاحة الشراعية.

تعيين الأستاذ عبد العزيز بن أسامة الجليدان رئيسًا لاتحاد فنون الفتال المتنوع.