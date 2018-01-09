عجوز تتعرض للاغتصاب على يد شابين داخل غرفتها

لندن(صدى):

أرتكب شابين جريمة مروعة ، حيث اقدما على اغتصاب سيدة عجوز تبلغ من العمر ” 89 عاماً ” داخل منزلها بمدينة بول البريطانية وعلى سريرها مُستغلين تواجدها في المنزل بمفردها .

وعود الواقعة عندما اتصلت السيدة العجوز بابنتها تطلب منها المساعدة وانها تحتاج للحصول على مساعدة طبية، واخبرتها بتعرضها للاغتصاب موضحة أنّ أحد الشَّابَّيْن اللَّذين اغتصباها دفعها على صدرها، ما أدّى إلى سقوطها على سريرها، قبل أن يعتدِي عليها جنسياً ، وأوضحت أنّ شاباً آخراً كان يشاهد الجريمة ويضحك.

وعلى الفور اتصلت الابنة بشرطة مدينة بول وتم نقل الضحية إلى قسم الاغتصاب التابع للشرطة وخضعت لفحوص جسدية.

وعلّقت ابنتها على الحادث في تصريحات اعلامية قائلة: كنت أشعر بالقلق حيالها وخصوصاً بشأن أن تسمح للناس الغرباء بالدخول إلى المنزل، وأنّها قد تتعرّض للضرب والسرقة. لم نتعرّض أنا وعائلتي لحادث من هذا القبيل.