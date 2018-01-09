تعيين ” رينالدو رويدا ” مدربا للمنتخب التشيلي

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، عن التعاقد مع الكولومبي رينالدو رويدا، لتدريب المنتخب الأول في البلد اللاتيني.

وقال نائب رئيس الاتحاد التشيلي، أندريس فازيو، أمس اللاثنين، ” أريد أن أؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع رينالدو رويدا “.

وأضاف ” بدءا من الآن سيتولى تدريب المنتخب التشيلي بحسب اتفاق مرضي يمتد حتى مونديال قطر 2022 ” .

وأوضح فازيو أن التقديم الرسمي للمدرب سيكون بعد أسابيع قليلة لرغبة رويدا في تسوية بعض الأمور الشخصية.

يذكر أن رينالدو رويدا من مواليد ١٦ أبريل ١٩٥٧ ويبلغ من العمر 60 عاما.