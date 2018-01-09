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بالفيديو.. كلب شجاع ينقذ دجاجتين دفنتا بالثلوج

بالفيديو.. كلب شجاع ينقذ دجاجتين دفنتا بالثلوج
متابعات(صدى):

تمكن كلب لابرادور شجاع من إنقاذ دجاجتين دفنتا أسفل أكوام الثلوج ونجح بمساعدة مالكه في إعادتهما لحظيرتهما بعدما كادتا تنفقان.

وقال مالك الكلب تعليقاً على مقطع فيديو يظهر بطولة الكلب : إنه منذ اقتناه في عمر 10 أسابيع دربه على حالات إنقاذ الدجاج العالق في الثلج، ليس ذلك فحسب ولكنه يتولى أيضا العناية به وحمايته من الحيوانات المفترسة.

 


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