بالفيديو.. كلب شجاع ينقذ دجاجتين دفنتا بالثلوج
تمكن كلب لابرادور شجاع من إنقاذ دجاجتين دفنتا أسفل أكوام الثلوج ونجح بمساعدة مالكه في إعادتهما لحظيرتهما بعدما كادتا تنفقان.
وقال مالك الكلب تعليقاً على مقطع فيديو يظهر بطولة الكلب : إنه منذ اقتناه في عمر 10 أسابيع دربه على حالات إنقاذ الدجاج العالق في الثلج، ليس ذلك فحسب ولكنه يتولى أيضا العناية به وحمايته من الحيوانات المفترسة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41163 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25209 ] نشر منذ 2 ساعتين
تلقاه هو الي دافنهم
يبي يتعشى بعدين😉
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6783 ] نشر منذ 1 ساعة
جايع☺😁