بعد أنباء ترشح وينفري للرئاسة.. فيديو يجمع الإعلامية مع ترامب

واشنطن(صدى):

أثيرت أخبار عدة، على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، حول عزم الإعلامية أوبرا وينفري على الترشح للرئاسة الأمريكية عام 2020 في مواجهة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

ودشن رواد تويتر، وسم عن ترشحها للرئاسة، ومن ثم انتشرت الأنباء أرجاء الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة.

وعلى غرار تلك الأنباء، تداول رواد وسائل الإعلام، مقطع فيديو يجمع ترامب ووينفري يعود لعام 1988، أثناء مقابلة في برنامج ” وينفري شو “.

وقال ترامب أن وينفري ستكون اختياره الأول لمنصب نائب الرئيس، فور ترشحه للرئاسة وفوزه به، لكونه لا يعرف للخسارة طريق حسبما عبر.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SEPs17_AkTI