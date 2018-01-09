مكة تحتضن أبطال العالم للتايكوندو

سعيد العجل(صدى):

ينطق غداً الأربعاء التجمع الدولي لأبطال العالم الإسلامي للتايكوندو بمكة المكرمة ويستمر لمدة (10) أيام بمشاركة أبرز لاعبي العالم الإسلامي المصنفين دولياً من أوزباكستان وكازخستان والأردن ومصر وتونس والمغرب والإمارات وسيتخلل التجمع دورات تطويرية وورش عمل لحكام ومدربي ولاعبي التايكوندو بمشاركة محاضرين دوليين من الاتحاد العالمي للتايكوندو .

وأعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري عن أهمية التجمع الذي يستقبل فيه شخصيات مؤثرة يتقدمهم نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو رئيس الاتحاد الأفريقي اللواء أحمد الفولي ورئيس الاتحاد العربي والمغربي ادريس الهلالي والعديد من رؤساء الاتحادات العربية والافريقية والخليجية مبيناً أن الاتحاد استنفر كافة طاقاته لإنجاح هذا التجمع لا سيما وأنه يقام في أفضل بقاع العالم وأطهرها مشيداً بالجهود المبذولة من كافة القطاعات التي سهلت العقبات بدءً من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على دعمه اللامحدود لإقامة هذا التجمع الدولي الذي من شأنه تطوير اللاعبين السعوديين واحتكاكهم باللاعبين المصنفين والأولمبيين الذي يعد وجودهم مكسباً للمنتخب السعودي .

وأضاف ” العمري ” أن المساهمات التي بُذلت من مكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة وإدارة نادي الوحدة لها دور فعّال ومؤثر داعياً لجميع الحكام والمدربين واللاعبين الاستفادة من هذا التجمع الدولي وتبادل الخبرات .