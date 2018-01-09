رئيس نادي الطيران يهدي ” غلا ” بطاقة عضوية بعد معاناة مطار الجوف

نايف السالم(صدى):

منح رئيس مجلس نادي الطيران الخليجي ونائب رئيس مجلس نادي الطيران السعودي الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، دعوة برحلة طيران خاصة للطفلة غلا بنت عبدالله الخالدي أول سفيرة للنوايا الحسنة من ذوي الإعاقة، نظرًا لتعرضها لحادث بمطار الجوف سبب لها معاناة.

كما قدم الأمير فهد بن مشعل بن سعود عضوية النادي للطفلة ” غلا ” قائلاً: ا‏بنتي ” غلا ” ، أشكرك على قبول دعوتي بأخذك في رحلة خاصة، أنتظر منك تحديد موعد زيارتك لنادي الطيران السعودي الذي يتشرف بإهدائك بطاقة عضوية باسمك.

وعبّرت غلا الخالدي عن امتنانها و‏‪الشكر للمبادرة،قائلة: ” شكراً، وأطال الله عمرك وحفظك الله وحفظ لك أحبابك، مبادرة ليست مستغربة منك، وأتشرف وسعيدة بعضوية نادي الطيران السعودي ” .

وكانت الطفلة غلا الخالدي قد تعرضت لحادثة أثناء سفرها في مطار الجوف مروراً بالتفتيش، مما سبب لها معاناة، مثيرة استياء الكثيرين.

ونشرت ذلك بتغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” ، مدونة: ” ‏لا أقبل أن أمرّ بدون تفتيش، ولكن لا أقبل أن يطالبوني بالانتقال من الكرسي المتحرك الخاص بي إلى كرسي آخر غير مناسب على الإطلاق ” .