حقيقة تفاوض رياض محرز مع ليفربول

نواف السالم(صدى):

نفت مصادر مقربة من نجم ليستر سيتي الجزائري رياض محرز، اليوم الثلاثاء، وجود أي مفاوضات حول انتقال اللاعب إلى ليفربول الإنجليزي.

وأكدت المصادر أن الأنباء المنتشرة حول حول هذا الأمر مجرد إشاعات وحديث صحافة لا أكثر، قائلًا ” تفاجئنا بالكلام الذي تداولته الصحافة، محرز يقضي حاليًا إجازته في دبي بعيدًا عن الضوضاء وكرة القدم “.

وكانت تداولت أنباء حول اقتراب رياض محرز من التوقيع مع ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ لتعويض رحيل لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة.