التحويل والتخصيص في جامعة حائل يبدأ من 26 يناير

علي العنزي(صدى):

أكدت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل، أن الآلية في قبول تحويل الطالب أو الطالبة من قسم إلى آخر تعتمد على عدد المقاعد التي حددتها الكلية للقسم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة حائل ياسر الكنعان، أن دخول الطالب والطالبة المفاضلة في التحويل لا يعني قبوله، لافتًا إلى أن النظام يبدأ آليًا من أعلى معدل للمتقدمين حتى الوصول لعدد المقاعد المسموح بها، وقد يتوقف التحويل لتخصص ما عند معدل عالٍ.

وأشار إلى أن فترة التخصيص للطلبة الذين اجتازوا السنة التحضيرية بنجاح ستكون من 26 وحتى 28 من الشهر الحالي ربيع الآخر ١٤٣٩هـ، كما ستكون نفس الفترة موعدًا للتحويل بين الكليات أو داخل أقسام الكليات بالجامعة.