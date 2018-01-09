بالفيديو.. شاب يردد الآذان فور خروجه من غرفة العمليات

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب يخرج من غرفة العمليات وهو تحت تأثير المخدر.

وأظهر المقطع، الشاب يردد الآذان، رغم استمرار تأثره بالمخدر، ما جعل النشطاء يتفاعلون بشكل كبير مع الفيديو، داعين الله أن يشفيه.