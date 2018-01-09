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بالفيديو.. شاب يردد الآذان فور خروجه من غرفة العمليات

بالفيديو.. شاب يردد الآذان فور خروجه من غرفة العمليات
متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب يخرج من غرفة العمليات وهو تحت تأثير المخدر.

وأظهر المقطع، الشاب يردد الآذان، رغم استمرار تأثره بالمخدر، ما جعل النشطاء يتفاعلون بشكل كبير مع الفيديو، داعين الله أن يشفيه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25209 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيه
شفت ناس وهم غايبين عن الوعي
يذكرون الله ويتلو قرآن ويخبص قرآن وحديث وإذان
بس كل كلامه ذكر سبحان الله
بس الأخ ذا ماشاءالله علية ذاكرته قوية
جاب الأذان باالترتيب🤔

[ عدد التعليقات: 41163 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيه ويعافيه منما فيه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يشفيه ماشاء الله

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