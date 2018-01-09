بالفيديو.. شاب يردد الآذان فور خروجه من غرفة العمليات
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب يخرج من غرفة العمليات وهو تحت تأثير المخدر.
وأظهر المقطع، الشاب يردد الآذان، رغم استمرار تأثره بالمخدر، ما جعل النشطاء يتفاعلون بشكل كبير مع الفيديو، داعين الله أن يشفيه.
فيديو متداول لشاب يخرج من غرفة العمليات وهو تحت تأثير البنج رافعاً الاذان. pic.twitter.com/xe5rhs5gGO
— السعودية (@KSA) January 9, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25209 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه
شفت ناس وهم غايبين عن الوعي
يذكرون الله ويتلو قرآن ويخبص قرآن وحديث وإذان
بس كل كلامه ذكر سبحان الله
بس الأخ ذا ماشاءالله علية ذاكرته قوية
جاب الأذان باالترتيب🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41163 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويعافيه منما فيه ,, آمين ,,
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 57 دقيقة
ماشاء الله نعم الشاب أنت.
بنت النور[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يشفيه ماشاء الله