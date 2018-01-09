حرس الحدود يحذر المتنزهين بالبر والبحر من شائعات أرقام الطوارىء

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه انتشرت، مؤخرًا، مقاطع ورسائل عن استخدام ” طوارئ SOS ” في الأجهزة الذكية، حيث تتيح طلب المساعدة بسرعة وسهولة من الجهات المخصصة بالطوارئ، دون الحاجة لتغطية شبكة الجوال، وهذا غير صحيح إطلاقًا، حيث يتطلّب ذلك وجود تغطية لشبكة الأبراج لأيّ من شركات الاتصالات الثلاث في المملكة، وبدونها لا يصبح لها أيّ فاعلية.

وبين أنّ أرقام الطوارىء المختلفة لا يمكن الاتصال بها من اجهزة الجوال عبر الأقمار الصناعية ” لأنها لا يمكنها التقاط إشارة الأقمار الصناعية “، محذرًا المتنزهين مرتادي البر والبحر من مواطنين ومقيمين من الانسياق وراء كل من ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر.

وأوضاف أنّ هذا التوضيح وجب كون احد مهام حرس الحدود القيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون وإرشاد التائهين

ونبه المتحدث الرسمي لحرس الحدود عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي المناطق الحدودية البرية والبحرية إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانجراف أمام الشائعات المتداولة، التي قد تودي بحياتهم (لا سمح الله)،مذكرا إلى أن رقم التواصل مع طوراىء حرس الحدود (994).