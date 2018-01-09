ضبط ثلاثيني يزور العملات و المستندات الرسمية بحفر الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

أسفرت المتابعة الأمنية لشرطة محافظة حفر الباطن، عن القبض على مواطن ثلاثيني يقوم بأعمال مشبوهة تتمثل في تززيف العملات، وتزوير المستندات الرسمية.

وأوقف الشرطة، مركبة المواطن بأحد المواقع، والتي عثر بداخلها على مبالغ مالية مزيفة من مختلف الفئات، و تبين أن هوية المركبة التي ضبطت بحوزته محرفة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إنه تم العثور على نماذج ورقية لعملات مزيفة متعددة وأوراق ومستندات مزورة منسوبة لجهات حكومية وقطاع خاص، وعدد من الأجهزة استخدمها المتهم في عمليات التزييف والتزوير، بمقر سكنه.