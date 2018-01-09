بالفيديو.. عقاب قاسي لشاب نفذ مقلبا مروعا في سيدة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد نيل شاب عقاباً قاسياً بعدما حاول تنفيذ مقلب بامرأة تسبب في سقوطها بطريقة مروعة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، امرأة تجلس مع رجل وفجأة جاء شاب من خلفها وعندما نهضت أخذ الكرسي وحاول الهرب مما تسبب في سقوطه على الأرض بطريقة مروعة وسقوط المرأة هي الأخرى ولكن نهض مسرعا وفر هاربا من المكان.

