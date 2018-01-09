  • الثلاثاء 9

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. عقاب قاسي لشاب نفذ مقلبا مروعا في سيدة

بالفيديو.. عقاب قاسي لشاب نفذ مقلبا مروعا في سيدة

بالفيديو.. عقاب قاسي لشاب نفذ مقلبا مروعا في سيدة
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد نيل شاب عقاباً قاسياً بعدما حاول تنفيذ مقلب بامرأة تسبب في سقوطها بطريقة مروعة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، امرأة تجلس مع رجل وفجأة جاء شاب من خلفها وعندما نهضت أخذ الكرسي وحاول الهرب مما تسبب في سقوطه على الأرض بطريقة مروعة وسقوط المرأة هي الأخرى ولكن نهض مسرعا وفر هاربا من المكان.


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 2 ساعتين

سماجه وقديم. وتمثيلي

[ عدد التعليقات: 41163 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخطا فيما فعل ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *