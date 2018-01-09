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تفاصيل انهيار مبنى مدينة الملك سعود الطبية

تفاصيل انهيار مبنى مدينة الملك سعود الطبية
سعيد العجل(صدى):

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية تفاصيل انهيار أحد مبانيها اليوم، وقالت أن هذا المشروع ضمن مشاريع التطوير للمدينة وتسلم أحد المقاولين منطقة مشروع بالكامل وتم عمل الإجراءات قبل بدء العمل ، حيث قاموا ببناء حاجز للمبني وإخلاء المنطقة القريبة من المشروع.

وأشارت إلى أن فريق من الشؤون الهندسية وإدارة السلامة بالتعاون مع الجهات المعنية يتابعوا أسباب وقوع الحادث ، موضحة حضور القادة لموقع الحادث فور وقوع الحادثة من أجل الاطمئنان على سلامة المصابين وحالتهم الصحية .

وقدمت مدينة سعود الطبية التعازي لأهالي المتوفين وعبرت عن تمنيها للمصابين الشفاء العاجل.

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