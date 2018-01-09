تفاصيل انهيار مبنى مدينة الملك سعود الطبية
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية تفاصيل انهيار أحد مبانيها اليوم، وقالت أن هذا المشروع ضمن مشاريع التطوير للمدينة وتسلم أحد المقاولين منطقة مشروع بالكامل وتم عمل الإجراءات قبل بدء العمل ، حيث قاموا ببناء حاجز للمبني وإخلاء المنطقة القريبة من المشروع.
وأشارت إلى أن فريق من الشؤون الهندسية وإدارة السلامة بالتعاون مع الجهات المعنية يتابعوا أسباب وقوع الحادث ، موضحة حضور القادة لموقع الحادث فور وقوع الحادثة من أجل الاطمئنان على سلامة المصابين وحالتهم الصحية .
وقدمت مدينة سعود الطبية التعازي لأهالي المتوفين وعبرت عن تمنيها للمصابين الشفاء العاجل.
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