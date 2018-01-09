بدء تقديم طلب الدراسة بنظام زائر في جامعة الأميرة نورة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن بدء استقبال طلبات التقديم، لطلب الدراسة بنظام زائر للعام الجامعي 1439-1440هـ.

ويبدأ القبول والتسجيل في تلقي الطلبات بالتحديد، اعتباراً من يوم 27/ 4/ 1439هـ، ويستمر حتى 21/ 5/ 1439هـ.

و يعتمد نظام زائر على إتاحة الفرصة للطلبة بدراسة بعض المقررات في جامعة سعودية أخرى، في أحد البرامج التي تقدمها الجامعة في مرحلة البكالوريوس، عند تعرض الطالبة لظروف تجبرها على الانتقال إلى منطقة أخرى لفترة محددة .

وأتاحت الجامعة التعرف على مزيد من التفاصيل بالدخول على الموقع الرسمي لهاهنا