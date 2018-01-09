” المركزي الإماراتي ” يلزم البنوك بعدم تحصيل القيمة المضافة من المتعاملين

أبو ظبي(صدى):

ألزم المصرف المركزي الإماراتي البنوك بتنفيذ تعميمه حول تحملها ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المتعاملين لحين صدور إشعار آخر.

وأوضح مصدر مسئول بالمصرف، أن تعميم المركزي بتحمل البنوك الضريبة جاء لإفساح المجال لدراسة الوضع الحالي للرسوم ومعرفة التي تنطبق عليها الضريبة بشكل محدد؛ منعًا لحدوث إرباك.

وأكد المصدر أن تحصيل البنوك ضريبة القيمة المضافة من المتعاملين، يعد مخالفة صريحة لقرار المركزي، لافتًا إلى أنه قبل تحميل الضريبة للمتعاملين يتم مراجعة هكيل الرسوم المفروض على خدمات البنوك والمعمول به منذ عام 2011.

وناشد المتعاملين بتقديم شكوى اتجاه البنك المخالف لهذا التعميم إلى المصرف المركزي.