قبل زيارته لـ ” محايل ” .. أمير عسير يوجه بعدم نشر إعلانات ترحيبية به
وجَه سمو الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، بمخاطبة الصحف المعتمدة لوقف نشر إعلانات ترحيبية بسموه، خلال زيارته التفقدية غدًا الأربعاء، لمحافظة ” محايل “.
ويدشن سمو الأمير، عدة مشاريع بالإضافة إلى افتتاحه المهرجان الشتوي لـ محايل بعنوان ” محايل أدفأ ” ، حيث بدأت أمس الإثنين، تجمعات المهرجان، في نسخته الـ11 بمحاضرة، والذي يستمر لمدة 90 يوماً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25209 ] نشر منذ 59 دقيقة
سموالأمير فيصل بن خالد
رجل فيه خير عظيم
الله يوفقه ويسعده
ف الدنيا والأخره😘😘😘