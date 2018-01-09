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قبل زيارته لـ ” محايل ” .. أمير عسير يوجه بعدم نشر إعلانات ترحيبية به

قبل زيارته لـ ” محايل ” .. أمير عسير يوجه بعدم نشر إعلانات ترحيبية به
أبها(صدى):

وجَه سمو الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، بمخاطبة الصحف المعتمدة لوقف نشر إعلانات ترحيبية بسموه، خلال زيارته التفقدية غدًا الأربعاء، لمحافظة ” محايل “.

ويدشن سمو الأمير، عدة مشاريع بالإضافة إلى افتتاحه المهرجان الشتوي لـ محايل بعنوان ” محايل أدفأ ” ،  حيث بدأت أمس الإثنين، تجمعات المهرجان، في نسخته الـ11 بمحاضرة، والذي يستمر لمدة 90 يوماً.

 


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