الغانم يرحب برئيس الشورى ويؤكد على الروابط القوية بين دول الخليج

نايف السالم(صدى):

تشرف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بزيارة رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمقر مجلس الأمة الكويتي، وذلك في إطار زيارة دولة الكويت لحضور أعمال اجتماعهم الحادي عشر.

ورحب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، برئيس الشورى، وأكد على الروابط الخليجية التي تجمع قادة وشعوب دول الخليج العربي.

وقال الغانم في كلمته ” إنني اليوم أتذكر المقولة الرائعة، والعبارة الذائعة، التي أطلقها الملك فهد بن عبد العزيز – طيب الله ثراه- والتي لخص بها مشاعر كل أبناء الشعب السعودي والخليجي، عندما قال بتعبير حازم إما أن تبقى الكويت، وإما أن تزول السعودية والكويت “.