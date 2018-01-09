خطوات تحويل الفيديوهات إلى صور متحركة بتطبيق الـ ” واتساب “

أماني الغامدي(صدى):

أتاح تطبيق واتساب لمستخدميه ميزة جديدة بشان الصور المتحركة، فبدلا من إرسال واستقبال الصور المتحركة فقط، فقد أتاح التطبيق أماكينة تحويل الفيديوهات إلى صور متحركة.

ويتمكن مستخدمي أجهزة أندرويد، وآي فون من تحويل الفيديو إلى صور متحركة من إتباع الخطوات الآتية :

1- فتح أي محادثة ضمن التطبيق، ومن ثمّ النقر على علامة المشبك في المحادثة وتحديد المعرض.

2- ثم اختيار الفيديو المراد تحويله إلى ملف صور متحركة، أو القيام بتصوير فيديو 6 ثوان أو أقل.

3- في هذا الوقت، سيظهر في أعلى اليسار كلمة ” Gif ” بجانب كلمة الفيديو، فيمكنك تعديل الفيديو كما تريد.

4- يجب أن يكون أقل من 6 ثوان ليتم تحويله.

5- عند الانتهاء من تعديل الفيديو وإضافة رسالة اختيارية، فقط اضغط على أيقونة السهم الأخضر للإرسال.