بالفيديو.. هجوم طيور على اشخاص حاولوا تصويرها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع أطرف اللقطات التي وقعت لأشخاص أثناء لهوهم مع الطيور.
ومع انه يعتقد البعض أن الطيور كائنات رقيقة يمكن الاقتراب منها أكثر من المسموح به لكن تلك الطيور لم تسمح للبعض بتصويرها أو الاقتراب منها وكذلك كان هناك مهاجمات للمش البعض للأعشاش أو الصغار.
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Posted by FailArmy on Sunday, January 7, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41163 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه
,, حتى الدجاجه تهوش دون صغاره ,,