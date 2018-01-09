استعدادا لعطلة نهاية الأسبوع.. 10 نصائح لرحلة برية آمنة وممتعة

نورة الشهري(صدى):

يعشق الجميع التخييم والرحلات البرية، ليزداد جمالها في فترة الشتاء وسط الجو البارد وإشعال النيران للتدفئة، في سهرة عائلية مع الأطفال والأسرة أو في سهرة شبابية مع الأصدقاء والتي يسيطر عليها اللهو والضحك.

ومع اقتراب انتهاء الأسبوع وفي الوقت الذي يستعد فيه البعض لعطلة نهاية الأسبوع برفقة أصدقائه أو أقاربه أو عائلته وأطفاله، تقدم ” صدى ” بعض النصائح لتقضية إجازة برية آمنة وممتعة:

-بعد اتخاذ القرار مباشرة يجب إبلاغ الأسرة بالواجهة المقصودة للرحلة حتى لا ينتابهم القلق.

-تفقد الأجوال الجوية في اليوم المحدد للعطلة.

-حمل حقيبة الإسعافات الأولية عند التجهيز للرحلة.

-اختيار مكان التنزه بعيدًا عن الأماكن المعرضة للسيول حتى لا تتعرض للخطر.

-نصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة للحد من مخاطر السقوط.

-الابتعاد عن نصب الخيام بالقرب من أماكن تجمع الإبل.

-إشعال النار بعيدًا عن الخيام ومراعات اتجاه الرياح.

-عدم نقل موقد الحطب إلى الخيمة إلا بعد أن يتحول إلى جمر.

-تهوية الخيمة للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون.

– توفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.