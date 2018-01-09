بالصور.. ضبط لحوم مجهولة المصدر بأحد مطاعم عويقيلة

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت بلدية محافظة العويقيلة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط لحوم مجهولة المصدر وزيوت متعفنة في أحد المطاعم بالمحافظة

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” صحة البيئة تضبط لحوم مجهولة المصدر وزيوت متعفنه وتدني مستوى نظافة الأدوات المستخدمة في احد المطاعم وتطبق النظام بحق المخالفين ” .

وأضافت في تغريدة أخرى : ” ضبط مواد منتهية الصلاحية وتدني مستوى النظافة بالمحلات والمخابز والمطاعم اثناء جولة صحة البيئة على القرى والهجر وتطبيق النظام بحق المخالفين ” .