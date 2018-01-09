” بولت ” يتحول من عداء إلى لاعب كرة قدم عبر دورتموند الألماني

طلال الغامدي(صدى):

يأمل العداء الجامايكي السابق، يوسين بولت، بأن تمكنه اختبارات كرة القدم، مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، في مارس المقبل، من الدخول إلى عالم الكرة الاحترافي.

وقال بولت، أنه سيجري اختبارات في بروسيا دورتموند وهذا سيحدد ما سيفعله، وأضاف : ” إذا قالوا أنني جيد وأحتاج إلى القليل من التدريبات سأقوم بذلك ” .

وتابع : ” أحد أكبر أحلامي هو التوقيع لصالح مانشستر يونايتد، إذا قال دورتموند أنني جيد، سأكرس نفسي لهذا الأمر وسأتدرب بقوة كبيرة ” .

يذكر أن بولت صاحب الـ 31 عام، قد اعتزل رياضة ألعاب القوى عقب انتهاء مونديال لندن الأخير، وفاز بـ 8 ميداليات ذهبية خلال مشواره الرياضي.