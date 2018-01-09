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حساب المواطن يطلق الدفعة الثانية لمستحقي الدعم غدا

حساب المواطن يطلق الدفعة الثانية لمستحقي الدعم غدا
علي القحطاني (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، أن غداً الأربعاء سيتم إيداع واطلاق الدفعة الثانية لمستحقي الدعم من البرنامج.

ودون الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر ” تويتر ” ، موعد إطلاق الدفعة الثانية، مضيفًا: ” تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعة الأولى الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 16 ديسمبر الماضي “.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يا من احرمنا منه يحرمه صحته وعا فيته الدوله تعطى المواطن والحاسدين ضد الموا طن الله لا يجعله يعيد مع اهله

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