حساب المواطن يطلق الدفعة الثانية لمستحقي الدعم غدا

علي القحطاني (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، أن غداً الأربعاء سيتم إيداع واطلاق الدفعة الثانية لمستحقي الدعم من البرنامج.

ودون الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر ” تويتر ” ، موعد إطلاق الدفعة الثانية، مضيفًا: ” تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعة الأولى الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 16 ديسمبر الماضي “.