” الملك سلمان للإغاثة ” يدشن مشروع المساعدات الإيوائية للنازحين في مأرب

فهمي محمد(صدى):

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مشروع توزيع المساعدات الإيوائية للنازحين في محافظات شبوه والجوف وصنعاء ” نهم وخولان ” بالإضافة إلى النازحين في محافظة مأرب، الذين هم أشد الفئات تضرراً.

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي، أن هذه المساعدات الإيوائية تشمل الخيام والبطانيات والبسط ليستفيد منها أكثر من 10 آلاف مستفيد من المتضرريين وهي الفئات التي الأشد تضرراً من الأمهات والأطفال وكبار السن.

وأكد العصيمي حرص المركز على الوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم الحالية والعمل على التخفيف من معاناتهم، عبر المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن التي وصلت إلى 175 مشروعاً بالتعاون مع 77 شريكاً بتكلفة إجمالية بلغت 821.793.142 دولارا أميريكيا حتى نهاية 31 /12 / 2017 م في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعافي المبكر والمياه والإصحاح البيئي والإيواء ودعم العمليات الإنسانية والحماية والخدمات اللوجستية والتعليم والتغذية والاتصالات في حالة الطوارئ.