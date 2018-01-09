10 مدن سياحية لحياة سعيدة وغير مكلفة

متابعات(صدى):

يسعى الكثير لترك الحياة الروتينية والمملة والبحث عن مكان هادئ وغير مكلف يجمع بين جمال المعيشة والبساطة والتكلفة البسيطة.. فإليك أفضل عشرة أماكن سياحية حول العالم لتحقق فيه حلمك :

أبروتسو-إيطاليا

تجمع أبروستو بين المقاهي على الشاطئ والجبال للتزلج ومزارع العنب ، ويمكن لفردين سواء زوجين أو أخوة أن يعيشوا في هذه البلدة بإيطاليا بتكلفة 1400 دولار شهريا.

لشبونة – البرتغال

تتميز بأسعارها المنخفضة مقارنة بأوروبا الغربية بسبب الضرائب المخفضة ووفرة العقارات ويمكن العيشة فيها بتكلفة 1300 دولار شهريا.

سانتو دومينغو- جمهورية الدومينيكان

يمكن للزوجين أن يستطيعا العيش فيها بتكلفة 1450 دولار شهريا بينهم الإيجار والطعام، فيمتاز اقتصاد الدومينيكان بأنه سريع النمو .

ليوبليانا- سلوفينيا

تبلغ تكلفة المعيشة للأزواج بها ما يقرب من 1059 دولار شهريا، وتتميز بطبيعتها الخلابة وملامحها الجميلة.

كالي-كولومبيا

تتمتع المدينتان بأسعارها المنخفضة وبساطة المعيشة كما تنعم باستقرار أمني كبير وجوها المعتدل .

سان شينيا- فرنسا

تعد من أفضل الأماكن السياحية الأكثر تكلفة في الجنوب الفرنسي، ولكن مع ذلك فلها طبيعة خلابة وساحرة كما تتميز بأجوائها الشتوية الممتعة وتكلفة المعيشة بها تبلغ 1628 دولار شهريا، وتوفر وسائل النقل .

سان بيدرو- بيليز

تقع وسط الكاريبي في دولة بيليز وتبلغ تكلفة العيش فيها 1965 دولار شهريا ، وتتميز بهدوئها ومجتمعها الودود .