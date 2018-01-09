سياسي لبناني يبايع قيادات المملكة.. ويؤكد: لست سعوديا ولكني افتخر بها

نايف السالم(صدى):

أشاد الإعلامي والسياسي اللبناني جيري ماهر، بقرارات المملكة المستمرة لحماية العروبة والأراضي المقدسة وتصديها لمخططات إيران الهدامة للوطن العربي، مؤكدًا على فخره بقيادات المملكة.

وبايع ” ماهر ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على السمع والطاعة.

وقال ” ماهر ” : ” انا جيري ماهر، لست سعوديًا ولكني افتخر بقيادات المملكة العربية السعودية التي تحمي عروبتنا واراضينا المقدسة، نعم نبايعكم على السمع والطاعة ومستمرون بحكمتكم وحزمكم واملكم بمواجهة تهديدات الملالي لأراضينا العربية والإسلامية ” .