بعد المقاطعة .. تراجع أعمال البناء بالملاعب القطرية لكأس العالم 2022

نواف السالم(صدى):

شهدت أعمال بناء ملاعب كأس العالم 2022 بقطر، حالة من التوقف والتعثر، بعد المقطاعة العربية التي قامت بها المملكة بالمشاركة مع مصر والإمارات والبحرين.

وكشفت ذلك صور فضائية التقطتها الأقمار الصناعية، وأكدت التقارير أن واردات قطر انخفضت بنسبة 40% في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.

كما أن ملعب رأس أبو عبود من المقرر انتهاءه في عام 2020، لم تبدأ أعمال البناء به حتى الآن. بالإضافة إلى أن 3 ملاعب فقط من أصل 8 ملاعب قرر احتضانها لكأس العالم 2022 بدء العمل بها.

يذكر أن قطر تعتمد بشكل كبير على استيراد مواد البناء الخاصة بالملاعب من المملكة والإمارات والبحرين.