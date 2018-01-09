وفاة 7 أطفال لسوء التغذية في تهرباكر جنوب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي سبعة أطفال مصرعهم متأثرين بسوء التغذية جراء موجة الجفاف المسيطرة على منطقة تهرباكر الصحراوية بإقليم السند جنوب باكستان.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر طبية محلية، أن الأطفال السبعة توفوا خلال الأسبوع الجاري في المستشفيات الحكومية في تهرباكر بعد أن عانوا من أعراض الجفاف وسوء التغذية.

وأضافت أن الأطفال حديثي الولادة يعتبرون الأكثر عرضة للوفاة وذلك بسبب معاناة معظم النساء في تلك المنطقة من أعراض سوء التغذية ونقص العناية الطبية اللازمة خلال فترة الحمل.

الجدير بالذكر أن منطقة تهرباكر تعاني منذ فترة من ظاهرة الجفاف والتصحر، مما أدى إلى نزوح الآلاف من سكانها إلى المناطق المجاورة، بينما يعاني سكانها المحليون من سوء التغذية والأمراض الناجمة عن الجفاف.