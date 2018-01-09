القبض على مروج لمخدر الكبتاجون بوادي الدواسر

عادل الحربي(صدى):

نجحت الفرق الميدانية بوادي الدواسر اليوم الثلاثاء من إيقاف سيارة من نوع جمس موديل حديث ، وقاموا بتفتيش المركبة وقائدها ووجدوا فيها أكثر من 1000 حبة كبتاجون وسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، إضافة إلى وجود مبلغ مالي، وتم ذلك بمتابعة وإشراف من قائد دوريات وادي الدواسر الرائد عبد الرحمن بن شري .

وتمكنت القوات من إتباع الإجراءات اللازمة تجاه المجرم، و تحويله لمكافحة المخدرات وقاموا بمصادرة المضبوطات.

يذكر أن حبوب الكبتاجون هي نوع من المنشطات ، تسبب النشاط الزائد وكثر الحركة وعدم الشعور بالتعب والجوع ويستخدمها المروجون والمتعاطون، وينتشر إدمان هذا النوع من الحبوب بالمملكة وتحديدا الرياض، وفي مصر وكثير من الدول العربية