السلطات الليبية المختصة ترحل مهاجرين غير شرعيين

طرابلس(صدى):

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة الليبية طرابلس، عن ترحيل 198 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة من نزلاء مقر الجهاز، إلى مركز إيواء طريق المطار.

وأكد الجهاز في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، ترحيل ستة من الجنسية البنغالية من مطار إمعيتيقة الدولي جوًا إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي، في إطار التعاون المشترك بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، وسفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية. وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس، حدد أربعة أيام في شهر يناير الجاري لعودة مهاجري النيجر الطوعية إلى بلادهم.

وقال ‎جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، إن مسؤولين عن وزارة الخارجية النيجرية يواصلون تسجيل المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء مقر الجهاز بطرابلس، لاستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم قبل الاتجاه بهم إلى بلادهم النيجر عبر مطار معيتيقة الدولي جوًا.