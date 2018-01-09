بالفيديو.. منها البيتزا والفراشات.. طرق مبتكرة لإهداء المال
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق مجموعة من الطرق الإبداعية لإعطاء المال في شكل هدية.
وتلجأ العديد من شعوب العالم، إلى إهداء المال للأشخاص بدلاً من شراء هدية لهم، وقد أثبتت الدراسات أن أصحاب الأموال بشكل عام يجدون قدراً أكبر من الإيجابية في إنجازاتهم الفردية، كما يجدون الفرح في علاقاتهم وقدرتِهم على التواصل مع الآخرين.
تريد ان تعطي مالاً كهدية؟! شاهد كيف تقدمه بأشكال إبداعية 👍 pic.twitter.com/SYsBTJp2ei
— الأكثر تأثيرا (@at2th) January 9, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41163 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
,, ممتاز ,,