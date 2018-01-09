” مجلس الوزراء ” يحدد مهمات وزارتي الداخلية والعمل في مجال مكافحة التسول

علي القحطاني (صدى):

حدد مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، مهمات وزارتي الداخلية والعمل في مجال مكافحة التسول .

وجاء الموافقة على النحو التالي: بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 ـ 7 / 38 / د ) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ، ورقم ( 46 ـ 2 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ ، ورقم ( 13 ـ 10 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء تحديد مهمات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية واختصاصاتهما في مجال مكافحة التسول وذلك على النحو الموضح في القرار ، وتفعيل مكاتب مكافحة التسول الحالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما تمت الموافقة على فتح مكاتب جديدة في المناطق الإدارية التي ليس فيها مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام وقوة أمن المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين .