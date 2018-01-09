” الوزراء ” يوافق على تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي تراعها ” العمل “

عادل الحربي (صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي تراعها وزارة العمل.

وجاء نص الموافقة على النحول التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 73 ـ 21 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ ، ورقم ( 10 ـ 15 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك على النحو الوارد في القرار .