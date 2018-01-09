” الوزراء ” يوافق على تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي تراعها ” العمل “
وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي تراعها وزارة العمل.
وجاء نص الموافقة على النحول التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 73 ـ 21 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ ، ورقم ( 10 ـ 15 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك على النحو الوارد في القرار .
القرشي[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجاء من الاخوان في صدى أن يثبت هذا الموضوع من ضمن الأخبار الهامة لأنه خبر
يسعد الكثير من مستفيدين الضمان الإجتماعي ومن ذوي الإحتياجات الخاصة وكل من ترعاهم
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .
وهو تحمل الدولة تسديد قيمة مساكنهم التي سيتسلموها من وزارة الإسكان التي أتمنى أن تهتم
بهؤلاء من الأن فصاعدآ اكثر وأكثر وأن تكون لهم الأولوية القصوى في منحهم السكن المناسب لهم
لأنهم أكثر فئة تعاني من مصاعب الحياة هي تلك الفئات أعانها الله ووفق ونصر ولاة أمورنا الذين
في كل يوم يسعدونا بأوامر تخفف عن المواطن جميع أعباء الحياة .
أللهم أحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتعه اللهم بالصحة
والعافية وأطل اللهم في عمره وأحفظ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود وأنصره نصرآ مؤزرآ يارب العالمين : آمين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41163 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظك الله ياخادم البيتين الشريفين واطال في عمرك في طاعته ,, آمين ,,