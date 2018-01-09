أردوغان يصف قضية المصرف التركي بالانقلاب السياسي

أنقرة(صدى):

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قضية أمريكا ضد مصرفي تركي، بـ ” محاولة انقلاب سياسي ” ، مؤكدا أن القضية مجهودا مشتركا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الاتحادي لتقويض أنقرة.

وقال أردوغان في كلمته أمام أعضاء حزبه في البرلمان، ” الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي وشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، تستغل معا القضية لتقويض أنقرة “.

وأصدرت هيئة محلفين أمريكية، حكما بإدانة محمد خاقان عطاالله، مصرفيا تركيا في بنك خلق، في التعاون مع إيران.