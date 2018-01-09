المعارضة التونسية: توسيع الاحتجاجات لحين تراجع الحكومة عن موازنة 2018

تونس(صدى):

قررت المعارضة التونسية، اليوم الثلاثاء، توسيع الاحتجاجات والتظاهرات التي اندلعت؛ اعتراضًا على غلاء الأسعار.

وقالت المعارضة إنها لن تتراجع عن التظاهرات؛ حتى تعلن الحكومة التونسية تراجعها عن موازنة 2018، والتي تسببت في غضب المواطنين.

وكان رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، قال في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الاقتصادي صعب لكن نأمل أن يكون 2018 آخر عام صعب على التونسيين.

يُذكر أن العجز التجاري لتونس، وصل إلى مستوى قياسيًا مرتفعًا في نهاية نوفمبر حيث بلغ 5.82 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية.