المملكة تحافظ على خلوها من شلل الأطفال على مدار 23 عاما

علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن مختبر شلل الأطفال التابع للمختبر الصحي الوطني نجح في تجديد الاعتراف الدولي به كمختبر مرجعي معتمد في الشبكة الدولية لمختبرات شلل الأطفال التي تضم 146 مختبرًا حول العالم.

حيث سجلت أخر حالة مؤكدة لشلل الأطفال في المملكة عام 1995م، واستوفت المملكة كامل شروط إعلان إزالة شلل الأطفال منذ ذلك الوقت وحصلت على شهادة الخلو من شلل الأطفال عام 2007م، وهو الأمر الذي حافظة عليه حتى الآن بعدم ظهور حالات أخرى.

وتسعى المملكة للحفاظ على مستويات التحصينات الأساسية بلقاح شلل الأطفال فوق 95%، بالإضافة إلى تنفيذ حملات سنوية محدودة تستهدف سكان المناطق الأكثر عُرضة لعودة المرض وهي مناطق الحج والعمرة والحد الجنوبي.