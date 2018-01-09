بالفيديو.. لقطة طريفة وعفوية لنجم الهلال يوسف الثنيان أثناء لقاء رئيس هيئة الرياضة
شهد اللقاء المفتوح الذي عقد مساء أمس الاثنين في برنامج ” كورة ” بحضور رئيس هيئة الرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت موقفا طريفا لنجم الهلال السابق يوسف الثنيان.
وخلال الحلقة قاطع الإعلامي تركي العجمة الحديث للخروج إلى فاصل إعلاني، ليقوم اللاعب الدولي ونجم الهلال السابق يوسف الثنيان بالوقوف من مكانه مستعداً للخروج.
وادخلت عفوية الثنيان الإعلامي تركي العجمة في نوبة ضحك ويوضح أن الخروج فاصل إعلاني وليس للحضور، ليرد المستشار تركي آل الشيخ بقوله : ” دخن هنا يا يوسف ” ، في لقطة أثارت ضحك الحضور.
يوسف الثنيان طلع مع الفاصل 😂#كورة_روتانا #لقاء_آل_الشيخ_في_كورة pic.twitter.com/5wdQrRkhHL
— برنامج كورة (@korarotana) January 8, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2829 ] نشر منذ 4 ساعات
الثنيان زمان طرب والله
يطربك
الحين تغير صار صدرهـ ضايق
احبك ابو يعقوب رغم نصراويتي حب جنوني
صداوي[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 3 ساعات
مقدم الحلقه والضيف فقراويه وجودك يا ابو يعقوب مرعبهم 😂😂😂😂
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
ما المضحك
التفاهة وافتقار المحتوى
اصلع بس حاط جل[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
الزمن الجميل مع الثنيان
خشم بخاري[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
يصطنع الضحكه ثقيل الطينه
يا الهي ما اسمجه
زائر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم أيامك يا ابو يعقوب