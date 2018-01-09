بالفيديو.. لقطة طريفة وعفوية لنجم الهلال يوسف الثنيان أثناء لقاء رئيس هيئة الرياضة

طلال الغامدي(صدى):

شهد اللقاء المفتوح الذي عقد مساء أمس الاثنين في برنامج ” كورة ” بحضور رئيس هيئة الرياضة المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت موقفا طريفا لنجم الهلال السابق يوسف الثنيان.

وخلال الحلقة قاطع الإعلامي تركي العجمة الحديث للخروج إلى فاصل إعلاني، ليقوم اللاعب الدولي ونجم الهلال السابق يوسف الثنيان بالوقوف من مكانه مستعداً للخروج.

وادخلت عفوية الثنيان الإعلامي تركي العجمة في نوبة ضحك ويوضح أن الخروج فاصل إعلاني وليس للحضور، ليرد المستشار تركي آل الشيخ بقوله : ” دخن هنا يا يوسف ” ، في لقطة أثارت ضحك الحضور.