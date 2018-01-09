طريقة نقل محادثات ” الواتساب ” من موبايل لآخر

نورة الشهري (صدى):

تستخدم مجموعة إجراءات، لنقل محادثات الواتساب من الهاتف القديم إلى الجديد؛ حتى لا يفقد البعض محادثاته الهامة.

وتتمثل الإجراءات في الذهاب إلى إعدادات الواتساب، والنقر على خيار دردشات، ومن ثم اختيار ” نسخ احتياطي للدردشات ” سواء يدويا أو تلقائيا.

ويستعين الشخص ببطاقة ذاكرة خارجية ” فلاش ميموري ” ، لحفظ المعلومات عليها، في حال عدم توفر مساحة كافية على الهاتف.

أما في حالة عدم امتلاكه ” فلاش ميموري ” فيمكن توصيل الجهاز بكابل ” يو إس بي ” ، على الحاس الشخصي أو المحمول والتوجه للذاكرة الداخلية للهاتف، ونسخ ملف “قاعدة البيانات” الذي يحتفظ بكافة ملفات النسخ الاحتياطي للمحادثات، ومن ثم نقلها إلى الهاتف الجديد.