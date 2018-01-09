باحثون: الاعتماد على الحمض النووي لـ ” وحيد القرن ” لإثبات صيده

كيب تاون(صدى):

أوضح باحثون أفريقيون إنه يمكن الاعتماد على قاعدة بيانات لعينات الحمض النووي لحيوان وحيد القرن لمحاكمة وأدانت صياديه، للكشف عن جرائم القتل.

وقال الباحثون إنه يمكن الربط بين قرون الخرتيت التي يبيعها الصيادون وحيوانات وحيد القرن التي اصطادوها.

وأشار الباحثون إلى إن إجمالي عدد الحالات المستخدم فيها عينات الحمض النووي للكشف عن جرائم صيد الخرتيت بلغت نحو 120 حالة.

ووصلت أعداد حيوانات الخرتيت التي تم قتلها في جنوب أفريقيا منذ عام 2007 ،13 حيوانا فقط، ليقفز العدد إلى 1175 في عام 2015 .

كما ارتفع عدد الحالات التي ألقت فيها السلطات في جنوب أفريقيا على أشخاص للاشتباه في قيامهم بالصيد المحظور من 317 حالة عام 2015 إلى 680 حالة عام 2016.

يبيع الصيادون قرون حيوانات الخرتيت التي يقتلونها بأثمان باهظة. ويذهب الكثير من هذه القرون إلى آسيا حيث تحظى هذه القرون بتقدير بالغ كقطع حُلي أو تستخدم في الطب التقليدي هناك.

يذكر أن حيوانات الخرتيت تعيش في جنوب أفريقيا. بالإضافة إلى مجموعات كبيرة تكون في ناميبيا وزيمبابوي وكينيا.