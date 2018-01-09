قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع السير الطويل لكافة وحداتها الميدانية واللوجستية

نايف السالم(صدى):

نفذت قوات الأمن الخاصة اليوم , مشروع السير الطويل ( مسير2) , وذلك بمدينة الأمير نايف الأمنية بكامل العتاد والتجهيزات، يتقدمهم معالي قائد القوات الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي ونائب القائد اللواء عبدالله بن محمد الثمالي .

وأوضح مساعد القائد للتخطيط والتطوير اللواء منصور بن سالم الصقير أن مشروع السير الطويل يهدف لقياس قوة التحمل , ومستوى اللياقة للمسافات الطويلة , وتحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوات لمباشرة أي نوع من المهام وخاصةً التي تتطلب الجهد البدني العالي .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تدريبية عالية الكفاءة على طوال برنامج الخطة التدريبية للقوات ضمن الخطة التدريبية , وقد أكمل جميع المشاركين التمرين ضمن الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة.