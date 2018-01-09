ضبط 70 مخالفا لانظمة الإقامة والعمل خلال 24 ساعة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

ضبطت شرطة منطقة الرياض، ما لا يقل عن 70 مخالفاً من جنسيات عدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضمن الجولات الأمنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وكان من بين المضبوطين إثيوبيان وباكستاني، امتهنوا ترويج الخمور، وقد ضُبط بحوزتهم 87 قارورة مليئة بالخمر المصنّع محلياً.

كما نجحت شرطة الرياض بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، في ضبط مستودع داخل الحي وسط العاصمة الرياض يديره مخالفون يضم ما يقارب 35.000 منتج مقلد لمساحيق ومستحضرات تنظيف، وقد تم تحريز الكميات المضبوطة، وإيقاف المتهمين، وإحالتهم والمخالفين لجهات الاختصاص.